Teknik Informatika Menggagas Kurikulum Berbasis Tren Teknologi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menelisik perkembangan teknologi yang adaptif, program studi Teknik Informatika merancang kurikulum pendidikan berdasarkan tren teknologi.

Kurikulum Teknik Informatika Untag Surabaya mengintegrasikan berbagai mata kuliah berdasarkan tren teknologi dekade sebelumnya, seperti Internet of Things dan Deep Learning, serta tren prediksi teknologi ke depan di Emerging Technology yang kontennya dapat berubah tergantung tren yang ada.

Dalam mempersiapkan mahasiswa dengan tren kecerdasan artifisial ke depan yang semakin kuat, kurikulum yang ada juga didesain dengan pola pikir ‘A.I Centric Curriculum’ yang juga tercermin dari berbagai grup riset Program Studi Teknik Informatika Untag Surabaya.

Secara umum, konsep dan kompetensi dasar dalam bidang Informatika tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, yang terus berubah adalah ketersediaan teknologi baru dan potensi penerapannya dalam menyelesaikan masalah.

Teknik Informatika, atau Ilmu Komputer merupakan salah satu cabang ilmu dalam bidang yang disebut dengan Komputasi.

Cabang ilmu lainnya dalam komputasi ada Sistem Informasi, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer, Teknologi Informasi, Keamanan Siber, dan Sains Data. Kurikulum didesain dengan memperoleh masukan para praktisi, dan analisis tren dalam dunia industri dalam prosesnya.

Berdasarkan Association for Computing Machinery (ACM) dan Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), menyatakan bahwa Informatika atau Ilmu Komputer adalah bidang yang fokus pada penguasaan konsep fundamental di bidang komputasi, dan penerapan teknologi komputasi dalam menyelesaikan masalah.

Konsep fundamental utamanya terkait teori ilmu komputer, konsep algoritma, dan matematika yang mendasarinya sehingga penguasaan algoritma dalam Informatika lebih dominan dibanding cabang ilmu komputasi lainnya.