Tips Penulisan Jurnal Bereputasi dari Dosen Sistekin Untag Surabaya, Simak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dosen Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin) Untag Surabaya Siti Mutrofin, S.Kom., M.Kom, membagikan tips menulis jurnal internasional bereputasi.

Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi salah satu narasumber di Forum Group Discussion (FGD) Internasional Jurnal-Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura beberapa waktu lalu.

Mutrofin menjelaskan dalam menulis jurnal menekankan prinsip amati tiru modifikasi (ATM) dalam membedah jurnal terbitan IAIN Madura, yakni OKARA dan Iqtishadia.

“Ikuti pedoman akreditasi jurnal terbaru yang diterbitkan oleh Arjuna Kemendikbud, ikuti sandar Directory of Open Access Journals (DOAJ), ikuti COPE: Committee on Publication Ethics, ikuti standar Scopus, serta Web of Science,” ujar Mutrofin tertulis, Senin (6/3).

Menurut dia, memahami teori saja tidak cukup. Penulis pemula tak dapat melewatkan praktik dan mengaplikasikan untuk memahami setiap detail kepenulisan karya ilmiah.

“Jangan ragu mengirimkan naskah ke jurnal bagus. Kalau ditolak biasanya kita akan dapat komentar yang membangun, bisa merevisinya dan bisa kirim ke jurnal yang kualitasnya di bawahnya, tetapi kualitasnya masih bagus,” tuturnya.

Baca Juga: KKI Dampingi Untag Surabaya dalam Pendirian Fakultas Kedokteran

Editor in Chief Journal of Information Technology and Cyber Security itu meminta para penulis tidak khawatir jika tak punya keahlian tertentu seperti yang akan diterbitkan di jurnal internasional.

“Kita bisa menyewa seorang translator atau proofreader,” katanya.