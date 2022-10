Jadwal Film di Bioskop Malang 9 Oktober 2022, Amsterdam - Smile

jatim.jpnn.com, MALANG - Sejumlah film menarik sedang tayang di bioskop-bioskop Malang pada hari ini, Minggu (9/10).

Mereka, antara lain, Pamali, Jailangkung Sandekala, The Woman King, Smile, 13 Minutes, dan Miracle in Cell No 7.

Berikut jadwal film bioskop di Malang hari ini.

1. ARAYA XXI

THE WOMAN KING: 15:15, 20:00.

PAMALI: 13:15, 15:25, 17:35, 19:45.

JAILANGKUNG SANDEKALA: 13:15, 18:00

SMILE: 13:05, 15:30, 17:55, 20:20

MIRACLE IN CELL NO 7: 12:00, 14:55, 17:50, 20:45

13 MINUTES: 13:30, 15:50, 18:10, 20:30

2. CGV MALANG CITY POINT

AMSTERDAM: 16:30

CONFIDENTIAL ASSIGNMENT: INTERNATIONAL: 13:55, 19:10, 21:45

PAMALI: 11:15, 13:00, 15:10, 16:10, 17:15, 19:20, 21:25

MIRACLE IN CELL NO 7: 11:05, 13:20, 18:15, 21:10

3. CINEPOLIS MALANG TOWN SQUARE

AMSTERDAM: 12:35, 16:45

THE WOMAN KING: 21:15

CONFIDENTIAL ASSIGNMENT: INTERNATIONAL: 21.30

PAMALI: 11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:00, 19:40, 21:50

JAILANGKUNG SANDEKALA: 12:15, 14:20, 19:10, 21:40

SMILE: 11:55, 21:45

TICKET TO PARADISE: 14:30. 19:30

SHIN ULTRAMAN: 14:20, 16:45

THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS THE MOVIE; 16:25

ONE PIECE FILM: RED: 11:10, 16:20, 19:15

MIRACLE IN CELL NO 7: 11:35, 12:15, 15:10, 18:05, 21:00

4. DIENG XXI

PAMALI: 14:00, 16:10, 18:20, 20:30

SMILE: 15:50, 20:35

13 MINUTES: 13:30. 18:15

5. MANDALA XXI