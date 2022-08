Viral Setelah Bikin Baliho Ajakan Miras, Twenty KTV & Bar Dirazia Polisi

jatim.jpnn.com, MALANG - Tempat hiburan malam Twenty KTV and Bar digerebek polisi buntut baliho kontroversial berisikan ajakan minum miras di sekitar Stadion Gajayana, Kota Malang.

Kapolsek Blimbing Kompol Yanuar Rizal Ardianto mengungkapkan pihaknya telah merazia tempat hiburan malam yang berlokasi di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo itu

Tempat hiburan malam itu sebelumnya viral gara-gara baliho ajakan minum dengan tagline "Say No to Drug, Say Yes to Alcohol" di ruang publik.

"Tagline yang sempat viral di Kota Malang ini tentu sangat meresahkan dan harus kami tindak tegas," ucap perwira melati satu itu.

Dia juga menyatakan razia tersebut sesuai dengan arahan Kapolresta Malang Kota.

"Kami menggelar razia rutin di tempat-tempat hiburan maupun lokasi lain yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas," tuturnya.

Menurutnya, baliho yang dipromosikan di depan Stadion Gajayana Kota Malang tersebut menjadi sorotan publik sehingga perlu penanganan dan keamanan yang tinggi.

"Cara promosi yang viral itu sangat menjadi perhatian khusus dari Polresta Malang Kota yang memang harus segera ditindak tegas agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan makin menjerumuskan ke dalam hal yang tidak benar," katanya. (mcr26/jpnn)