Mahasiswa MM Unair Beri Bantuan Alat Kerja Untuk Tingkatkan Daya Saing Disabilitas Daksa

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Airlangga (MM Unair) angkatan ke-58 menggelar kegiatan charity kepada para disabilitas berupa Creating Shared Value (CSV) sekaligus meluncurkan produk branding SABI BISA!.

Acara tersebut berlangsung di Gedung UPT RSBD Pasuruan pada Minggu (19/6). Selain peluncuran produk ada juga penyuluhan kesehatan, pengobatan, dan penyerahan alat kerja untuk mendukung produktivitas para disabilitas daksa.

Ketua Departemen MM Unair Gancar Candra Premananto mengatakan kegiatan amal itu tujuannya membentuk ekosistem pentahelix yang manfaatnya bisa dirasakan semua pihak, baik akademisi, praktisi, hingga masyarakat," ujar Gancar, tertulis, Senin (20/6).

Gancar menyebut kolaborasi dengan perusahaan sudah biasa. Namun, dengan kerja sama dari beberapa pihak diharapkan bisa menjadi contoh universitas lainnya dalam melakukan charity.

Kepala UPT RSBD Sri Manarni Indriastuti mengatakan charity tersebut sangat membantu para disabilitas. Dia berharap kegiatan tersebut bisa diteruskan di mana saja.

"Kami juga berharap korporasi masih tetap mendukung secara optimal," ucapnya.

Menurutnya, sesuai dengan semangat Pemerintah Provinsi Jatim 'No One Left Behind' sekiranya semua elemen bisa bekerja sama untuk membantu para disabilitas.

"Tahap selanjutnya dari acara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari disabilitas agar dapat meningkatkan daya saing dalam dunia kerja," harapnya.