Gubernur Khofifah Isi Libur Lebaran Bareng Cucunya di Jatim Park 3, Kenalkan Dinosaurus

jatim.jpnn.com, BATU - Gubernur Jatim Khofifah memanfaatkan libur lebaran dengan cara menghabiskan waktu bersama keluarga.

Tak tanggung-tanggung, dia memboyong empat anaknya beserta menantu lengkap bersama cucunya Aisyah Nabila atau Aila berwisata ke Jatim Park 3 Kota Batu, Rabu (4/5).

Momen tersebut tak di disia-siakan Khofifah karena cucunya tinggal di Jakarta bersama orang tuanya.

Dia mendorong kereta bayi cucunya sepanjang arena, sesekali mengarahkan tangan mungil Aila menunjuk figur-figur menarik bertema Dinosaurus. Dino Park menjadi favorit wisata keluarga di Jatim.

"Sesuai namanya, Dino Park merupakan wahana dimana para pengunjung bisa menjelajahi dunia prasejarah ketika zaman dinosaurus hidup," kata Khofifah.

Dino Park juga disebut sebagai ikon Jatim Park 3 yang banyak dikunjungi anak-anak. Wahana yang disajikan bermacam-macam, seperti The Age Of Dinosaurs, Triceratops, The Rimba, Ice Age, Live With Dino, Jembatan Akar dan Active Fun House dan Milenial glow garden.

“Kami bersyukur paket wisata di Jatim Park 3, terutama milenial glow garden mampu menyajikan wisata berbasis digital IT dengan lighting yang luar biasa bisa dirasakan balita hingga lansia,” jelasnya.

Wisata berbasis teknologi IT tersebut membuat Khofifah bersama keluarga terkesima. Dia mengajak masyarakat Jatim untuk datang dan menikmatinya.