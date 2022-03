Harga Minyak Goreng Curah di Lumajang Tembus Rp 18.500, Pemerintah: Itu Wajar

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Pemerintah Kabupaten Lumajang tak mengumumkan kabar untuk masyarakat mereka menjelang datangnya Ramadan 2022.

Harga sejumlah bahan pokok di beberapa pasar tradisional Lumajang relatif stabil dan stoknya aman.

"Persiapan Ramadan, sembako terpantau normal. Artinya, memang ada kenaikan, tetapi masih dalam batas wajar," kata Kabid Perdagangan dan Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Lumajang Hisbulloh Hadi Kurniawan, Sabtu (12/3)

Dia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lumajang untuk memastikan stok bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2022.

"Namun demikian, untuk mengantisipasi kebutuhan pasar meningkat dan terjadi ketidakstabilan harga sembako, maka akan dilakukan operasi pasar di sejumlah titik," tuturnya.

Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak membeli sembako di luar kebutuhan normal dan tak melakukan penimbunan baik untuk konsumsi pribadi maupun dijual kembali menjelang Ramadan ini.

"Masyarakat tidak perlu panik. Belanja sesuai dengan kebutuhan saja. Jangan mudah terpancing isu-isu, yang jelas pemerintah akan mengupayakan ketersediaan bahan pokok. Untuk pelaku usaha, jangan memanfaatkan situasi dengan menimbun," katanya.

Menjelang Ramadan 2022, di Pasar Sukodono Lumajang, harga beras premium berkisar Rp 9 ribu hingga Rp10 ribu per kilogram, gula pasir Rp 13 ribu per kg, dan telur ayam ras Rp23 ribu per kilo.