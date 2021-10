Kedokteran Unair Jadi Kampus Terbaik Kedua Versi World University Rankings

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya menempati urutan kedua sebagai fakultas terbaik di Indonesia.

Peringkat tersebut berdasarkan survei dari The World University Rankings (WUR) melalui skema World University Rankings 2022 by Subject: Clinical and Health.

Dari data WUR tersebut peringkat pertama masih ditempati oleh Universitas Indonesia dan ke-3 diduduki oleh Universitas Brawijaya.

"Capaian tersebut merupakan prestasi yang harus disyukuri," kata Dekan FK Unair Prof. Dr. Budi Santoso Sp.OG (K) di Surabaya, Senin.