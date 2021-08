Tersiar Kabar Bohong Persebaya Main di Bekasi, Belasan Bonek ini Tertipu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Beberapa Bonek atau suporter klub Sepakbola Persebaya Surabaya tertipu berita hoaks mengenai jadwal pertandingan tim kesayangan mereka.



Belasan Bonek tersebut datang jauh-jauh ke Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Kabarnya, mereka akan menyaksikan pertandingan tim Bajul Ijo melawan Borneo FC di stadion tersebut. Namun sampai di sana, pertandingan tersebut nihil.



Salah satu Bonek, Bajong (18) menjelaskan kalau mereka datang atas informasi yang disebarkan akun instagram Bonek New.



"Infonya dari instagram, dari kemarin sudah jalan ke sini. Ternyata tidak ada pertandingan," katanya.



Oleh petugas setempat, Bojong dan kawan-kawannya yang mulai tampak berkerumun langsung diangkut satu per satu menggunakan kendaraan jenis pick up.



Mereka langsung dibawa meninggalkan stadion dengan pengawalan ketat.



"Mereka kami bubuarkan karena berkerumun. Kami juga sampaikan agar mereka cari dulu kebenaran informasinya. Kalau sudah datang jauh-jauh begini kasihan juga mereka," tukas Kepala Kepolisian Sektor Cikarang Timur Kompol Josmen Sitorus di Cikarang, Senin.



Sementara itu, Plt Kepala Dinas Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengonfirmasi belum ada koordinasi lebih lanjut dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator BRI Liga 1 2021 terkait pemakaian Stadion Wibawa Mukti Cikarang. (antara/mcr17/jpnn)