Suyanto Akui Pesawat Rakitannya Tak Diresmikan oleh KSAU

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Heri Suyanto (42) mengklarifikasi bahwa pesawat jenis short take off and landing (STOL) rakitannya tak diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

“TNI hanya memberikan semangat kedirgantaraan ke saya, memberikan support dan semangat. Itu saja tidak lebih,” kata Suyanto saat dikonfirmasi, Kamis (23/12).

Pria asal Dusun Tronggolonggong, Desa Sumberagung, Kecamatan Modo, Lamongan itu menerangkan pesawat rakitan ketiganya itu juga akan diuji kelayakannya oleh Federasi Aero Sport Indonesia (FASI).

“Jadi, yang benar diuji kelaikan. Kalau sudah dinilai layak, bisa diterbangkan. TNI cuma memberi semangat kedirgantaraan saja,” tandasnya.

Suyanto juga menegaskan kalau pihak TNI AU tidak membeli ataupun memesan pesawat darinya.

“Tidak ada sangkut pautnya sama AU. TNI, ya, semua memberikan semangat saja kepada saya,” lanjutnya.

Suyanto menjelaskan dirinya hanya merakit dua pesawat yang dipesan dari dealer asal Republik Ceko saja.

Untuk pesawat ketiga yang sedang dia rakit itu, sedang dalam tahap uji kelaikan.