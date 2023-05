Perkuat Lini Sayap, Persebaya Kontrak 2 Pemain Baru, Kasim Botan & Kadek Raditya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua pemain baru dikontrak oleh Persebaya untuk mengarungi Liga 1 musik 2023/2024. Kedua pemain itu ialah Muhamad Kasim Botan dan Kadek Raditya Maheswara.

Klub berjuluk Bajol Ijo itu mengumumkan mengontrak kedua pemain barunya melalui video berkonsep seperti gim sepak bola di media sosial Instagram resminya pada Senin (8/5).

"New Player Unlocked. Welcome Kasim Botan. Kasim Botan menjadi bagian Persebaya untuk mengarungi kompetisi musim 2023/2024. Musim lalu winger 26 tahun itu mencatatkan 22 penampilan, mencetak dua gol dan dua assist. Berikan kemampuan terbaikmu di Persebaya," tulis akun @officialpersebaya.

Selanjutnya, untuk unggahan pesepak bola asal Bali Kadek Raditya bertuliskan 'The Man from Land of Gods For City of Hero, Welcome Kadek Raditya. Kawal pertahanan Bajol Ijo dan bersama meraih prestasi'.

Kasim Botan adalah pesepak bola kelahiran Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 26 tahun lalu, tepatnya pada 14 April 1997.

Menurut situs pemain Transfermarkt, secara statistik pemain kelahiran Adonara NTT tersebut mencapai 26 persen masuk dalam 11 pemain utama dengan total 950 menit bermain.

Baca Juga: Reva Adi Utama Ditarik Kembali Perkuat Persebaya

Pemain yang pernah masuk dalam Akademi Harbi Putra Samarinda tersebut telah membela enam tim profesional berbeda mulai Liga 2 hingga Liga 1.

Di antaranya, Persepam Madura, Persid Jember, Persiba Bantul, PSCS Cilacap, Persita Tangerang dan Bhayangkara FC.