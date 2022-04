Nih 1 Lagi Pemain Baru Madura United yang Dinanti-nanti Suporter

jatim.jpnn.com, MADURA - Madura United kedatangan pemain baru. Dia adalah mantan pemain Persib Bandung Esteban Vizcarra yang akan membantu Laskar Sape Kerrab berlaga di kompetisi Liga 1 musim depan.

Pengumuman pemain baru itu diumumkan oleh Madura United melalui Instagram resminya.

"Tambah personel skuad Sape Kerrab Selanjutnya," tulis akun tersebut, Kamis (28/4).

"Welcome to the club, Esteban Gabriel Vizcarra," lanjutnya.

Pengumuman pemain baru itu dikemas dalam bentuk video berdurasi 42 detik yang diawali dengan tampilan pertanyaan dari sejumlah suporter yang menanyakan pemain baru naturalisasi.

Kemudian, diikuti dengan cuplikan video-video Estabon saat bertanding di lapangan.

Nah, dengan demikian Madura United sudah mendatangkan total lima pemain dengan Esteban Vizcarra di dalamnya.

Untuk keempat pemain baru Madura United yang sudah diperkenalkan adalah, penjaga gawang Fakhrurrazi Quba, Malik Risaldi, Birrul Walidain, dan Rivaldy Bawuoh. (genpi/mcr12/jpnn)

Berita ini telah tayang di GenPI.co dengan judul: Pengumuman! Madura United Datangkan Mantan Pemain Persib