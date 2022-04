Aleksandar Rakic Diisukan Masuk Persebaya, Manajemen Merespons Begini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bursa transfer pemain bermunculan, kali ini datang dari Aleksandar Rakic yang akan direkrut Persebaya.

Isu tersebut muncul berawal dari unggahan pemain lini depan tersebut melalui akun media sosial Instagramnya @Rakic_a.9.

Striker tersebut mengunggah foto sedang berada di Stadion Gelora Bung Tomo yang penuh dengan suporter Persebaya Bonek Mania.

"Always enjoy to play vs @officialpersebaya, special when stadion is full of Bonek Really hope we can meet again in future," kata Rakic melalui Instagramnya.

Rakic mengaku selalu menikmati ketiak bertanding dengan Persebaya. Dia merasa spesial saat berada di stadion yang berisi penuh dengan para Bonek. Dia berharap bisa bertemu lagi momen serupa di masa yang akan datang.

Postingan itu lantas mendapatkan tanggapan cukup banyak dari warganet.

Menanggapi rumor tersebut, Manajer Persebaya Yahya Alkatiri mempertanyakan dari mana datangnya kabar itu.

Yahya menyebut sampai saat ini Green Force tidak pernah membicarakan terkait rencana perekrutan Aleksandar Rakic