Kusdi Widodo Resmi Gantikan Wiluyo di IKA ITS PWJR, Siap Besarkan Organisasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITS (PP IKA ITS) Wiluyo Kusdwiharto menyerahkan jabatan Ketua IKA ITS PWJR yang telah dijabat sejak setahun silam.

Dalam rapat pleno yang digelar pada Jumat (30/8) itu, diputuskan Kusdi Widodo terpilih menggantikan posisi Wiluyo Kusdwiharto.

“Ini rapat pleno pertama IKA ITS PWJR pascakongres yang secara resmi telah melantik saya sebagai Ketua Umum PP IKA ITS. Agenda utama rapat kali ini suksesi Ketua IKA ITS PWJR,” ujar Wiluyo.

Wiluyo menjelaskan ada dua agenda penting dalam rapat pleno tersebut, yaitu perubahan struktur pengurus karena ada surat pengunduran diri ketua bidang pengembangan potensi alumni milenial karena terpilih sebagai anggota senat ITS.

“Untuk agenda kedua adalah pemilihan ketua baru sepeninggal saya yang mendapat amanah baru di kepengurusan pusat sehingga ada kekosongan posisi ketua. Oleh karena itu, dibutuhkan ketua baru pergantian antarwaktu (PAW),” jelasnya.

Beberapa nama yang masuk struktur kepengurusan baru dan telah diputuskan dalam rapat pleno adalah Ketua Bidang Pengembangan Potensi Alumni Milenial, yakni Sigit Pranowo, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan, yaitu Deni Kurnianto, serta Ketua Bidang Bakti Almamater Joko Pranoto.

Sebelumnya, dalam pergantian struktur ketua terpilih, Kusdi Widodo diangkat sebagai Ketua Harian III dari posisi Dewan Pakar.

“Ketua terpilih pengganti saya bukan orang lama di kepengurusan karena beliau anggota dewan pakar yang masuk struktur inti sebagai wakil ketua. Kemudian sesuai AD/ART organisasi apabila ketua berhalangan maka digantikan wakil ketua (ketua harian dan ketua bidang,” jelasnya.