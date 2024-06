3 Prodi Untag Surabaya Raih Sertifikasi Internasional AUN-QA

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Untag Surabaya memperoleh sertifikasi ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA). Adapun yang mendapatkannya, yaitu Prodi Administrasi Publik, Arsitektur, dan Psikologi S1.

Sertifikasi tersebut diraih ketiga prodi setelah menjalani asesmen pada 30-31 Januari dan 1 Februari 2024 dipimpin Prof Dato Ir Riza Atiq Abdullah dari Universiti Kebangsaan Malaysia bersama lima anggota aseseor dari berbagai universitas.

Proses assesm untuk sertifikasi mencakup delapan kriteria, yaitu Expected Learning Outcomes, Programme Structure and Context, Teaching and Learning Approach, Student Assessment, Academic Staff, Student Support Service, Facilities and Infrastructure, serta Output and Outcome.

Kepala Pengembangan Program dan Akreditasi Internasional Untag Surabaya Tigor Wilfritz Soaduon Panjaitan menyampaikan rasa bangga atas kesuksesan yang melibatkan civitas academica di tingkat prodi, fakultas, dan universitas.

"Prosesnya tentu sangat panjang, selama dua tahun mulai dari persiapan dokumen, workshop, basecamp, hingga mengikuti pelatihan secara online dan offlien di Bangkok," ujar Tigor tertulis, Senin (3/6).

Namun, kata dia, berkat sinergi seluruh unit di universitas, usaha tersebut terbayarkan dengan sertifikasi yang diperoleh. Menurutnya, sebagai kampus swasta yang terakreditasi Unggul, sertifikat AUN-QA dapat menjadi pertimbangan masyarakat memilih Untag Surabaya sebagai tempat melanjutkan studi.

"Perolehan sertifikasi ini merupakan bentuk pengakuan dari masyarakat global bahwa kualitas pelayanan, pengajaran, sarana prasarana, dan tata kelola kami sudah sesuai standar internasional. Masyarakat tidak perlu ragu melanjutkan studinya di sini," katanya.

Dosen Pridi Arsitektur itu meyakini perolehan sertifikat AUN-QA yang berlaku mulai 1 Maret 2024 hingga 28 Februari 2029 bisa menjadi dorongan motivasi bagi program studi lainnya.