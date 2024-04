Hadir di Surabaya, Dulux Experience Store Tawarkan Konsumen Kemudahan Memilih Cat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Produsen cat Dulux Akzonobel Decorative Paints Indonesia meresmikan flagship store pertama di Surabaya, Selasa (30/4).

Dulux Experience Store itu mengusung konsep show me, inspire me, demonstrate me, dan make it happen dengan tujuan bisa membantu konsumen dalam memilih cat dan warna yang tepat sesuai kebutuhan.

Country Commercial Head PT ICI Paints Indonesia Yudhy Aryanto mengatakan flagship store tersebut sebagai wujud untuk mendekatkan kepada konsumen, terutama di Surabaya.

“Ini wujud komitmen kami terhadap pelanggan, kami terus memperluas jangkauan dalam memberikan produk dan layanan terbaik di berbagai kota di Indonesia, termasuk hadir lebih dekat dengan konsumen,” ujar Yudhy di sela-sela pembukaan store baru.

Dia berharap store baru tersebut makin memudahkan konsumen memilih cat dan memberikan kenyamanan menentukan cat untuk digunakan dalam hunian mereka.

Menurutnya, masyarakat saat ini makin selektif dalam memilih cat. Tak jarang konsumen mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan cat yang dipilih.

“Kami menyadari dalam memilih cat untuk properti, konsumen makin cerdas dan mempertimbangkan banyak faktor. Mereka tidak hanya mencari pilihan warna, tetapi informasi mengenai jenisnya, manfaat yang dimiliki produk agar sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Dulux Experience Store yang berada di Jalan Pucang Anom 56-58, Kecamatan Pucang Sewu bakal mewujudkan imajinasi dan inspirasi konsumen ketika membeli cat.