Pelita Air Dapat Ancaman Bom Saat Hendak Take Off dari Juanda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pesawat Pelita Air dengan nomor penerbangan IP205 PKPWD, rute Surabaya-Jakarta membatalkan penerbangan di Bandara Juanda seusai mendapatkan ancaman bom.

Dugaan ancaman bom itu disampaikan melalui akun X @gerryS Gerry Soejatman, Rabu (6/12) pukul 15.04.

“BREAKING: Pelita Air IP205 PKPWD, SUB-CGK, bomb threat prior to take off, aircraft moved to remote area. Semoga bukan bom beneran!,” tulis Gerry di akun X nya.

Menanggapi itu, General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda Sisyani Jaffar mengungkapkan ancaman adanya bom itu merupakan candaan dari salah satu penumpang pesawat Pelita Air.

“Kami sampaikan bahwa pesawat Pelita Air dengan nomor penerbangan IP 205 tujuan Jakarta mengalami keterlambatan penerbangan disebabkan terdapat penumpang yang bercanda membawa bom,” kata Sisyani dalam keterangan resminya.

Akibat candaan tersebut, pesawat diarahkan ke isolated parking area untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas gabungan Bandara Juanda.

“Hasil pemeriksaan tidak ditemukan ancaman dimaksud,” ujarnya

Adapun penumpang yang melakukan candaan itu telah diamankan dan dibawa oleh POM Lanudal Juanda.