Indofest 2023 Pamerkan Peralatan Outdoor Terbesar di Asia Tenggara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sempat vakum empat tahun lantaran Pandemi Covid 19, Indonesia Outdoor Festival (Indofest) akan hadir kembali di Kota Surabaya pada 9-12 November 2023, tepatnya di Jatim Expo.

Chief Executive Officer Disyon Toba mengatakan pameran peralatan outdoor terbesar di Asia Tenggara itu akan diikuti puluhan exhibitor.

Menurutnya, Jawa Timur adalah pusat perekonomian terbesar kedua setelah Jakarta sehingga memiliki ragam destinasi wisata petualangan kelas dunia.

"Banyak sekali produk-produk yang dihadirkan. Hampir seluruh brand outdoor di Indonesia akan hadir saat Indofest 2023 di Kota Surabaya," ujar Disyon, Senin (6/11).

Dirinya menjelaskan acara tersebut mempertemukan seluruh pelaku wisata alam dan petualangan, termasuk para peminat, dan pengusaha.

"Biasanya produsen atau penyedia jasa memberikan promo-promo menarik, apalagi ini menjelang akhir tahun. Jawa Timur juga memiliki wahana outdoor yang sangat banyak dan paling lengkap," jelasnya.

Dia berharap banyak penggiat-penggiat outdoor terus berkembang dan generasi muda terus berkegiatan outdoor, serta menciptakan simbol ikatan yang kuat antara para pecinta alam terbuka di Indonesia.

Pengunjung, lanjut dia, bisa membeli tiket di aplikasi Blibli, dengan harga spesial untuk on the spot one day pas sebesar Rp35 ribu dan ada tiket presale senilai Rp30 ribu.