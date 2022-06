Siti Nurbaya Dikukuhkan Jadi Profesor Kehormatan UB Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar akan dijadikan Profesor Kehormatan Universitas Brawijaya (UB) Malang, Sabtu (25/6).

Siti dikukuhkan sebagai profesor kehormatan dalam bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam. Dengan adanya pengukuhan tersebut Siti Nurbaya akan menjadi profesor ke-30 dan profesor aktif ke-167 di Fakultas Pertanian UB.

Dalam orasinya, dia menyampaikan pentingnya kebaharuan tentang Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dengan memberikan target pembangunan yang fokus.

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 bagian dibangunnya basis spesial untuk penentuan lokus aksi mitigasi penurunan emisi GRK sektor kehutanan dan lahan.

FOLU Net Sink telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 untuk mencapai kondisi net sink sektor kehutanan dan lahan di tahun 2030.

"Pengurangan emisi sektor FOLU akan sangat bergantung dalam upaya seperti pengurangan emisi deforestasi, pengurangan emisi lahan gambut, peningkatan kapasitas hutan alam, dan berbagai upaya lainnya," ucapnya Jumat, (24/6).

Semua langkah aksi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 telah dirancang secara rinci dan terintegrasi yang bertujuan memberikan manfaat ganda berupa pengurangan laju emisi.

Selain itu, berfungsi memperbaiki dan meningkatkan tutupan kanopi hutan atau lahan, perbaikan berbagai fungsi utama hutan seperti tata air, iklim mikro, ekosistem, serta konservasi keanekaragaman hayati.