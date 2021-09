ITS Bersiap Kuliah Hybrid Pekan Ke-4 Tahun Ajaran Baru 2021

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah kampus di Kota Surabaya, Jawa Timut, mulai ancang-ancang melakukan kuliah tatap muka. Tetapi tentu dengan konsep yang harus menerapkan dan matuhi kebijakan PPKM level 3 kota setempat.

Salah satu kampus yang akan mulai melakukan kuliah secara hybrid atau kuliah dengan sistem gabungan antara luring dan daring adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya

ITS akan mulai melaksanakan kuliah hybrid pada pekan ke-4 September tahun ajaran baru 2021.

"ITS akan mulai hybrid pekan ke-4, sekarang pekan pertama. Kita undang mahasiswa baru untuk ikut kuliah hybrid karena mereka belum merasakan kuliah di ITS," kata Rektor ITS Prof. Mochamad Ashari, Kamis.

Menurut Ashari pelaksanaan kuliah hybrid dilakukan secara terbatas dan tetap waspada, dan kuliah ini hanya untuk diperuntukkan kepada mahasiswa yang sedang berada di wilayah Surabaya Raya.

"Saat ini kami sedang menyiapkan kelas-kelas dengan penambahan alat untuk menunjang perkuliahan secara hybrid," jelasnya

Baca Juga: ITS Bantu KPPU Atasi Perkara Teknologi

Rencananya, lanjut dia, kuliah hybrid tersebut akan melibatkan semua jurusan.

"Setiap departemen wajib melakukan meski belum 100 persen," jelasnya