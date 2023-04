Kontrak Habis, Rizky Ridho Pamit dari Bajol Ijo: Matur Suwun Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kontrak bek tengah Persebaya Rizky Ridho Ramadhani resmi berakhir per 31 Maret 2023. Setelah menjalani latihan di Stadion Gelora Joko Samudro, dia berpamitan kepada seluruh tim dan rekan-rekannya.

Dari pantauan Instagram resmi Persebaya, pihak manajemen menyampaikan terima kasih atas kebersamaan yang selama ini dijalani.

"Sesuai kontrak, hari ini (31 Maret 2023-red) memang hari terakhir durasi kontrak Ridho di Persebaya. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini Ridho," tulis akun officialpersebaya.

Sejumlah rekan pemain Persebaya turut berkomentar dalam unggahan tersebut, di antaranya Alta Ballah, Brylian Aldama, Paulo Victor, Leo Lelis, dan Ahmad Nufiandani.

"Sukses terus lurrrr (dulur/saudara)," tulis Alta Ballah

"It was pleasure to play with you Dho! Good luck always my brother (Senang bisa bermain denganmu Dho! Semoga sukses selalu saudaraku)," tulis Leo Lelis.

"Sehat wal afiat dan sukses ditempat baru do. Ojo lali balik omah (jangan lupa kembali ke rumah)," tulis Sementara itu, pemain kelahiran Surabaya tersebut membalas unggahan Persebaya melalui fitur Instagram Storynya.

Kontrak pemain bek tengah Persebaya Rizky Ridho Ramadhani habis per 31 Maret 2023.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News