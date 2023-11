Berkat Kepatuhan Laporan Berkelanjutan, SIER Raih Silver Rank ASSRAT 2023

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT SIER meraih penghargaan silver rank pada kategori With Reference to Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021 dalam ajang Announcement The Asia Sustainability Reporting Rating (ASSRAT) 2023.

Direktur Utama PT SIER Didik Prasetiyono mengatakan penghargaan itu untuk mengakui perusahaan-perusahaan yang menyusun laporan berkelanjutan dengan baik dan mengikuti standar GRI.

Selain itu, SIER juga mendapatkan pengakuan khusus dalam ASSRAT 2023 berupa A Commendation for First Year ASSRAT yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam laporan keberlanjutan tahun pertama.

"SIER memerinci tanggung jawab sosial di bidang lingkungan, masyarakat, dan ketenagakerjaan. Laporan ini mencakup berbagai kegiatan bantuan korban bencana, vaksinasi, donor darah, pelatihan UMKM, pengobatan gratis, dan lainnya," ujar Didik tertulis, Rabu (8/11).

Didik menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi mencapai prestasi itu. Penghargaan tersebut akan menjadi pemantik semangat seluruh jajaran untuk mampu bekerja lebih baik lagi.

"Dengan komitmen dan kontribusi yang diberikan perusahaan yang terangkum dalam laporan berkelanjutan dapat menjaga keberlangsungan hidup lingkungan serta masyarakat sekitar untuk masa depan yang lebih baik," katanya.

SIER berkomitmen membangun kawasan industri yang modern dan berkelanjutan. Selain itu, melakukan inovasi seperti penggunaan energi hijau yang sudah berjalan sejak 2019.

"Penggunaan solar panel, pengolahan limbah yang efisien, dan manajemen air limbah yang terintegrasi terus menjaga keberlanjutan lingkungan area operasional di SIER," tuturnya.