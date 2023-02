Mendag Zulkifli Cek Harga Bahan Pokok di Pasar Tambahrejo Surabaya, Terpantau Stabil

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Tambahrejo, Surabaya, Senin (6/2). Dalam kunjungannya terpantau harganya stabil dan pasokannya cukup.

Zulkifli mengatakan kestabilan harga dan pasokan yang cukup berkat upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat, termasuk minyak goreng dan beras dengan harga terjangkau dan memadai.

“Kami meninjau Pasar Tambahrejo hari ini. Dari peninjauan kali ini, kami dapati harga-harga bahan pokok stabil dan pasokan tersedia. Ayam, telur, cabai, bawang semua stabil, telur dan ayam agak murah sedikit,” kata Zulkifli.

Berdasarkan pantuannya komoditas yang terpantau stabil antara lain beras medium Rp11.000, beras premium Rp12.000, gula pasir Rp13.000, cabai rawit merah Rp50.000, dan daging sapi Rp110.000. Harga tersebut dijual per kilogram.

Kemudian komoditas yang harganya terpantau turun antara lain minyak goreng kemasan yang seminggu sebelumnya Rp20.000 per liter menjadi Rp16.000-19.000, telur ayam ras sebelumnya Rp28.000 per kilogram menjadi Rp27.000, dan cabai merah besar Rp30.000 per kilogram menjadi Rp25.000.

Di Pasar Tambahrejo juga digelar operasi pasar beras Bulog oleh Pemkot Surabaya. Masyarakat bisa membeli beras dengan harga Rp8.600 per kilogram.

Zulkifli menyampaikan pemerintah saat ini mengutamakan penjualan Minyakita ke pasar rakyat dengan tujuan masyarakat menengah ke bawah dapat memperolehnya dengan harga terjangkau.