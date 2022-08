Emil Dardak Kenang Mendiang Sang Ayah Lewat Lagu My Way

jatim.jpnn.com - Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menggambarkan perjalanan hidup sang ayah Ahmad Hermanto Dardak melalui lagu klasik 'My Way'

'The record shows

I took the blows

I did it my way'

Kutipan bagian akhir dari lagu yang dipopulerkan oleh Frank Sinatra, penyanyi asal Amerika Serikat pada tahun 1969, sebagaimana unggahan Instastory Emil Dardak melepas kepergian ayahnya.

Baca Juga: Ucapan Bela Sungkawa Gubernur Khofifah Atas Meninggalnya Ayah Emil Dardak



"Itu adalah lagu favorit ayah," katanya melalui keterangan tertulis di Surabaya, Sabtu (20/8).

Hermanto Dardak meninggal dalam kecelakaan di Tol Pemalang-Batang saat perjalanan menuju Jakarta, seusai menghadiri seminar nasional mengenai pemindahan IKN.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI periode 2010-2014 itu meninggalkan seorang istri, Sri Widayatie dan tiga orang anak Emil Elestianto Dardak, Amila Alistiawati, dan Eron Ariodito, putra ketiganya Eril Arioristanto Dardak meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2018.

Baca Juga: Jenazah Ayah Emil Dardak Dimakamkan di TMP Kalibata Minggu Pagi

Semasa hidupnya, Hermanto Dardak berdedikasi dalam dunia pembangunan infrastruktur dengan terlibat sebagai insinyur sipil di Indonesia.

Hermanto menjadi orang Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan bergengsi Professional of the Year dari International Road Federation. Dia pernah menjadi ketua organisasi permukiman internasional EAROPH dan memimpin Road Engineering Association for Asia and Australasia (REAAA).