Miyabi Mau ke Indonesia, Vicky Prasetyo Bakal Ladeni: Sampai Puas ya, Sayang

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Presenter Vicky Prasetyo menimbulkan sensasi di akun Instagramnya.

Mantan suami Kalina Ocktaranny itu mengunggah video singkat dari Maria Ozawa.

Bintang panas asal Jepang itu meminta Vicky menjemputnya di Bandara Soekarno Hatta apabila dia tiba nanti di Indonesia.

Terkait dengan permintaan itu, Vicky memastikan dirinya siap meladeni Maria Ozawa sampai puas.

Tak hanya itu, wanita yang karib disapa Miyabi itu juga menuliskan pesan di kolom komentar Instagram Vicky Prasetyo.

"See you soon," tulis Maria Ozawa.

"Gladiator siap menunggu kamu, Maria Ozawa," balas Vicky.

Vicky Prasetyo juga berencana akan mengajak Maria Ozawa ke warung bakso miliknya.