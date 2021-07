Teka-Teki Bek Asing Rekrutan Baru Arema FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Kendati Liga 1 20221-2022 ditunda hingga akhir Juli mendatang, Arema FC terus menyempurnakan persiapannya, khususnya dalam menyusun skuad utama musim ini.

Terbaru, klub berjuluk Singo Edan itu akan mendatangkan seorang pemain asing lagi. Informasi tersebut diketahui dari unggahan cerita pada akun Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana di Instagram, @juragan_99.

"Hari ini ada pemain asing datang berposisi CB (center back/ bek tengah)" tulis Gilang, Rabu (30/6).

Namun crazy rich Malang itu tidak menerangkan lebih lanjut rekrutan baru tersebut, termasuk asal sang pemain.

Gilang hanya mengisyaratkan penggawa anyarnya tersebut memiliki karakter petarung dan pemimpin.

"He is a leader, strong, aggressive and fighter! (Dia pemimpin, kuat, agresif dan petarung)," ujar dia.



Arema FC sejauh ini memiliki dua legiun asing, yakni Renshi Yamaguchi dan Adilson Maringa. Keduanya telah secara resmi diperkenalkan kepada publik belum lama ini.

Renshi merupakan gelandang asal Jepang yang sebelumnya membela tim asal Thailand, Lampang FC.

Sedangkan Adilson Maringa, kiper kawakan asal Brasil yang lama merumput di liga Portugal. Pemain 30 tahun itu tercatat sempat memperkuat klub Liga 2 Portugal U.D. Vilafranquense. (genpi/mcr13/jpnn)