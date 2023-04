Hadapi Arema FC, Madura United Bakal Rotasi Pemain

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United kemungkinan akan melakukan rotasi untuk menghadapi Arema FC pada pekan ke-33 Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (7/4) malam. "Kami akan rotasi. Perkara siapa yang main, lihat besok (hari ini). Mudah-mudahan berjalan sesuai rencana. Jika mereka siap, akan kami turunkan sejak menit pertama," ujar Rahmat, dikutip dari laman resmi Liga Indonesia. Dia menyatakan timnya membidik kemenangan ketika menjamu Arema FC, terlebih pada pekan sebelumnya mereka harus takluk dari PSM Makassar di kandang sendiri. Baca Juga: ‘Otak’ PSM Makassar Jadi Perhatian Madura United Malam Nanti

Selain memperebutkan tiga poin, pertandingan tersebut turut mempertaruhkan gengsi sesama tim asal Jawa Timur sehingga Beto Goncalves cs siap tampil habis-habisan. Rahmat mengutarakan kelemahan dan kesalahan Madura United pada laga menghadapi PSM Makassar telah dievaluasi dan mendapatkan pembenahan dari tim pelatih. "Ini laga home terakhir musim ini, tentu semua pemain ingin memberikan yang terbaik terutama kepada para suporter agar selalu diingat bahwa kami bisa menang di laga kandang terakhir musim ini," ucap Rahmat. Baca Juga: Arema FC Dilibas Bali United, Joko Susilo: Kelelahan "Pemain bekerja keras tinggal bagaimana memanfaatkan banyak peluang yang belum bisa dikonversi menjadi gol. Beberapa hari latihan kami fokuskan finishing," imbuhnya. Saat ini, Madura United berada di posisi keenam klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan torehan 49 poin dari 32 pertandingan, unggul delapan poin dari Arema FC di peringkat 11. (antara/faz/jpnn)

Laga Madura United vs Arema FC merupakan laga home terakhir bagi Laskar Sape Kerrab di musim ini. Mereka pun bakal all out.

Redaktur & Reporter : Fahmi Azis

