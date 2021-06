Peringati Hari Yoga Internasional, The Westin Surabaya Punya Program Ini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kondisi fisik maupun mental harus sama-sama sehat, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Salah satu olah raga yang direkomendasikan untuk mengolah kedua aspek tersebut ialah yoga.

Sekaligus memperingati Hari Yoga Internasional, The The Westin Surabaya mengajak masyarakat Surabaya untuk mengikuti program mereka, Yoga for Immunity secara virtual.

"Untuk memperingati International Yoga’s Day tahun ini, The Westin Surabaya mengadakan acara Sunrise Yoga Session berkolaborasi dengan Just Yoga Pakuwon Mall," kata Alamsyah Jo, Complex General Manager, The Westin Surabaya.

Bagi para peserta yang hadir di tempat, protokol kesehatan (prokes) seperti pengukuran suhu tubuh, pembatasan jarak fisik antarpeserta, dan penggunaan masker tetap dijalankan.

Adapun bagi peserta dari rumah, bisa mengikuti LIVE Youtube The Westin Surabaya dan Deepak dari Just Yoga.

"Kami berharap dengan adanya acara LIVE Yoga Session itu, seluruh masyarakat Indonesia khususnya Surabaya dapat bergabung secara virtual di rumah, serta bisa tetap menjaga kesehatan di masa pandemi, ucap Alamsyah. (genpi/mcr13/jpnn)

