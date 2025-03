Go with the Right EV, MPM Honda Jatim Kenalkan Motor Listrik Sambil Ngabuburide

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dalam upaya mendukung komitmen terhadap Environmental, Social, and Governance (ESG), MPM Honda Jatim menggelar kegiatan riding motor listrik bertajuk Go with the Right EV, Kamis (20/3).

Acara itu menjadi momentum bagi MPM Honda Jatim untuk memperkenalkan jajaran motor listrik Honda seperti Icon e, CUV e, dan EM1 e: kepada masyarakat, sekaligus memberikan pengalaman berkendara ramah lingkungan yang nyaman dan modern.

Kegiatan itu diikuti puluhan jurnalis dari berbagai media, yang mendapat kesempatan langsung menjajal performa motor listrik Honda melintasi berbagai titik strategis di Kota Surabaya.

Sebelum riding dimulai, para peserta mendapat edukasi mengenai cara mengoperasikan motor listrik dengan benar, memahami perbedaan sistem kerja dengan motor konvensional, serta tips keselamatan saat berkendara.

Uniknya, riding ini dikemas dalam konsep Ngabuburide, yakni perjalanan sore hari menjelang berbuka puasa. Kegiatan itu sekaligus memperkenalkan kendaraan listrik sebagai solusi mobilitas masa depan yang efisien, hemat energi, dan zero emission.

Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim Suhari mengatakan lewat kegiatan itu, pihaknya ingin berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, tidak hanya lewat produk ramah lingkungan, tetapi edukasi dan aksi nyata di lapangan.

“Kami berharap kegiatan ini bisa menginspirasi masyarakat untuk ikut membangun negeri melalui semangat sinergi dan penggunaan kendaraan ramah lingkungan,” kata Suhari.

MPM Honda juga memastikan layanan purna jual dan dukungan teknis untuk motor listrik Honda melalui jaringan dealer e: Shop yang tersebar di seluruh Indonesia.