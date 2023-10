Hadiri Forum 4 Tahunan Asia Pasific di Korea, Emil Pamerkan Pembangunan Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menjadi pembicara di forum Asia Pasific Urban Forum (APUF-8) di Suwon, Republik Korea yang diselenggarakan lembaga PBB The United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).

Selain Emil, forum itu juga dihadiri para pakar, pejabat dan praktisi di bidang permukiman dan perkotaan. Dia memamerkan kemajuan pembangunan di Bumi Majapahit kepada audiens yang hadir.

"Nilai strategis di Jawa Timur ikut menjadi sebuah percontohan. Kami melihat perkembangan kemajuan di Jatim selama sepuluh tahun terakhir ini baik dalam infrastruktur hingga transportasi umum," kata Emil tertulis, Minggu (29/10).

Dia menceritakan bagaimana mendorong pemerintah desa melalui dana-dana bantuan keuangan sebagai insentif untuk desa berinovasi, baik melalui pengembangan Bumdes atau desa wisata.

"Nah, ini adalah salah satu cara mengungkit pembangunan berkelanjutan yang berorientasi desa di tengah keterbatasan sumber-sumber pendanaan konvensional seperti anggaran,” ujarnya.

Tak hanya itu, pengalamannya di Jatim serta pribadi di dunia infrastruktur dan bank dunia mengenai tantangan-tantangan pemerintah daerah juga disampaikan dalam forum tersebut.

"Kami sampaikan, baik itu berupa tingkat kelayakan kredit pemerintah daerah yang tidak sama dengan pemerintah pusat, aturan-aturan yang membatasi hingga perbankan enggan memberikan pinjaman jangka panjang ataupun obligasi itu agak sulit diterbitkan, lalu tantangan kelembagaan," ucapnya.

"Kita tidak punya BUMN-BUMN raksasa yang bisa mendukung baik bukan saja perspektif pengembangan proyeknya, tetapi dari sisi persiapan proyek, kompetensi inilah yang menjadi hambatan pemerintah daerah bisa mengembangkan proyek-proyek infrastruktur strategis berbasis kerja sama pemerintah swasta," tuturnya.