jatim.jpnn.com, SURABAYA -

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung terkait kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan.

Hasto mengatakan proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, harus dilakukan dengan disiplin terhadap konstitusi dan tata cara yang berlaku.

“Harus berdisiplin dalam konstitusi termasuk dalam tata cara ya, di dalam mengisi jabatan wakil presiden yang kosong,” kata Hasto di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Surabaya, Senin (23/11).

Dia mengingatkan publik melihat lebih jauh latar belakang politik yang menyebabkan kekosongan kursi Wapres, serta tetap kritis terhadap kondisi politik maupun ekonomi Indonesia.

"Lihat kekosongan jabatan wakil presiden, ini terjadi akibat suatu penyalahgunaan kekuasaan melalui intervensi keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90,” ujarnya.

Menurutnya, KPU seharusnya netral, tetapi malah melegalkan sejumlah persoalan yang tidak terpenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh konstitusi yaitu adanya suatu ijazah SMA.

Hasto turut menyoroti soal dugaan pemenangan pemilu yang melibatkan institusi negara, aparat penegak hukum, hingga penggunaan dana APBN untuk kekuasaan.