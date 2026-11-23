jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta kasus penyadapan ilegal yang mencatut Listyo Sigit Prabowo, diusut hingga ke pengguna akhir atau end user.

Hal tersebut diungkapkan Hasto ketika mendatangi Kantor DPP PDIP Jawa Timur, di Jalan Jemu Andayani, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Senin (23/11).

"Ya, penyadapan ini sejak awal kan kami menyatakan itu sebagai suatu tindakan makar, apalagi juga terhadap Presiden Prabowo,” kata Hasto kepada wartawan.

Hasto menyebut dugaan penyadapan tersebut dilakukan oleh institusi yang seharusnya menjaga kewibawaan, ketertiban, dan juga membangun supremasi hukum.

"Itu harus diusut tuntas sampai user-nya. Jadi, tidak hanya berhenti pada Pak Sigit dan jajaran dekatnya, tetapi harus pada user-nya,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan praktik penyadapan tersebut dipakai untuk kepentingan politik atau bertujuan melakukan intimidasi kepada kelompok kritis.

Hasto pun menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, agar institusi Polri tidak digunakan untuk kepentingan kekuasaan, dan didasarkan sistem meritokrasi.

Di sisi lain, menurutnya penyadapan hanya boleh dilakukan secara khusus karena menyangkut prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, serta supremasi hukum.