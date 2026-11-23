jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pihak DPP PDI Perjuangan tak sepakat wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mempunyai pandangan geopolitik tentang dimensi Biopolitik untuk menjaga keseimbangan ekologi.

“Ujung Kulon itu sudah jadi kawasan konservasi. Maka PDI Perjuangan jelas menolak upaya pemindahan itu,” kata Hasto di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Surabaya, Senin (23/11).

Hasto menyebut sudah saatnya pemerintah menjaga kawasan hutan konservasi dari eksploitasi merusak. Termasuk Ujung Kulon yang sudah menjadi habitat alami terakhir Badak Jawa.

“Bahkan Ujung Kulon harus dilindungi, hutan-hutan harus dilindungi dari berbagai eksploitasi yang sangat ekstraktif dan merusak alam,” ujarnya.

Dia pun menyinggung perihal bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang seharusnya dijadikan pelajaran untuk untuk menjaga lingkungan dan ekosistem.



“Masa banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat tidak membangun kesadaran tentang pentingnya aspek ekologi? Sehingga tidak boleh di situ,” ucapnya.

Hasto menekankan Badak Jawa memang seharusnya tidak dipindahkan dari habitatnya di Ujung Kulon. Selain itu, kawasan konservasinya juga harus dilindungi.

“Ujung Kulon harus dilindungi secara mutlak, tetap menjadi kawasan konservasi. Badak tidak boleh dipindahk dari kawasan tersebut karena sudah menyatu dengan ekosistem di situ,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)