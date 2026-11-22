jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik 2026–2046 masih menghadapi kendala terkait penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Persoalan tersebut dinilai berdampak pada proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), khususnya bagi investor dan pengembang perumahan yang hendak merealisasikan pembangunan di wilayah Gresik.

Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan menyampaikan hal itu setelah menghadiri sosialisasi RTRW 2026–2046 yang digelar Pemerintah Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja, Lantai 4 Kantor Bupati Gresik, Rabu (18/11).

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Mujid menjelaskan meskipun Perda RTRW telah disahkan dan menetapkan sejumlah wilayah sebagai kawasan industri maupun permukiman, pelaksanaannya masih terkendala status LSD yang lebih dahulu ditetapkan melalui SK Bupati pada 2023.

Menurut dia, perubahan status lahan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pusat. Kondisi itu membuat proses pengurusan PBG belum berjalan sebagaimana diharapkan.

“Terkait RTRW ini, perda sudah disahkan. Namun, status LSD atau Lahan Sawah yang Dilindungi harus diubah terlebih dahulu di ATR/BPN. Akibatnya, pengurusan sampai saat ini masih mandek. Dalam perda kita, sejumlah wilayah sudah masuk kawasan industri, terutama kawasan perumahan dan permukiman, tetapi SK Bupati tahun 2023 lebih dahulu menetapkan LSD. Kendalanya masih menunggu perubahan tersebut, sehingga investor dan pengusaha masih stagnan. Pengurusan PBG ini yang menjadi kendala kita,” ungkap Mujid.

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Dia menegaskan DPRD Gresik akan menjalankan fungsi pengawasan agar pemanfaatan ruang di daerah sesuai dengan ketentuan dalam Perda RTRW maupun regulasi yang berlaku.

Mujid juga menyampaikan dua alternatif penyelesaian persoalan tersebut. Pertama, menunggu sinkronisasi dari Kementerian ATR/BPN pusat agar penetapan LSD disesuaikan dengan Perda RTRW Gresik.