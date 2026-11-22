jatim.jpnn.com, GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik menyepakati empat rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif untuk dibahas bersama pihak eksekutif dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) akhir 2026.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan, Kamis (19/1).

Sebelum keputusan ditetapkan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik Khoirul Huda menyampaikan laporan mengenai proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap sejumlah ranperda yang diusulkan.

Khoirul menjelaskan tahapan tersebut dilakukan untuk menyempurnakan substansi dan materi muatan rancangan peraturan daerah. Proses itu juga bertujuan memastikan kesesuaian rumusan norma, sistematika pengaturan, sinkronisasi antar-pasal, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“DPRD Gresik telah melaksanakan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan substansi dan materi muatan rancangan peraturan daerah. proses tersebut dilakukan guna memastikan kesesuaian rumusan norma, sistematika pengaturan, sinkronisasi antar-pasal, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih, maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaannya,” jelas Khoirul Huda.

Empat ranperda yang disepakati terdiri atas Ranperda tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan yang diusulkan Komisi I. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Khoirul menyebut pengaturan pengembangan kawasan perdesaan dibutuhkan untuk mendorong pembangunan terpadu antardesa, mengoptimalkan potensi kawasan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Komisi II mengusulkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Rancangan tersebut disusun sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.