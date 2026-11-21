jatim.jpnn.com, SURABAYA - Partai politik tidak semestinya hanya sibuk mengurus perebutan kekuasaan dan kepentingan elektoral. Lebih dari itu, partai harus menjadi ruang pertarungan gagasan, pengembangan pemikiran, sekaligus laboratorium lahirnya solusi atas persoalan masyarakat.

Semangat itulah yang dibawa DPW PKB Jawa Timur melalui penyelenggaraan diskusi Sosialisme Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Sabtu (21/11).

Forum tersebut mengundang tiga narasumber yakni Prof Bagong Suyanto, Dr Listiyono Santoso, dan Moh Aslim Akmar dan dihadiri peserta lintas kalangan, mulai dari aktivis, pegiat literasi, organisasi mahasiswa PMII, HMI, GMNI, IPNU-IPPNU, IPM, organisasi kemasyarakatan (ormas) Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, hingga kalangan dosen.

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Komposisi peserta lintas kelompok ini menjadi upaya membuka ruang dialog dan pertukaran pemikiran mengenai relevansi Sosialisme Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menariknya, inisiatif PKB menggelar diskusi ideologis di lingkungan perguruan tinggi tersebut mendapat apresiasi khusus dari Rektor UINSA Prof Masdar Hilmy.

Menurutnya, diskusi semacam ini justru merupakan tradisi yang seharusnya menjadi jantung perguruan tinggi. Namun, kali ini inisiatif tersebut datang dari partai politik.

"Ini sebuah kehormatan kami bisa bekerja sama dengan PKB untuk menyelenggarakan event yang menurut saya mestinya menjadi jantungnya perguruan tinggi, tetapi justru yang punya inisiatif ini adalah PKB," ungkap Masdar.

Dia mengaku belum melihat partai politik yang secara serius mengambil inisiatif untuk mengembangkan diskursus ideologis, terlebih mengangkat sosialisme Islam sebagai tema pembahasan di lingkungan kampus.