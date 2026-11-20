jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku tengah menjalin dengan Presiden Prabowo Subianto, guna membahas terkait politik biaya murah.

Hal itu diungkapkan Cak Imin setelah Haul Triumvirat Ulama NU, Deklarator, Perintis, dan Pejuang PKB di halaman Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad Surabaya, Kamis (19/11) malam.

“Hidup partai itu hanya bergantung pada dua hal, pertama survei, yang kedua pencitraan. Masuk gorong-gorong saja bisa jadi presiden, itu pencitraan kok,” kata Cak Imin.

Cak Imin menyebut mengusung pemimpin saat ini hanya berdasarkan hasil surveinya, bukan dari kualitasnya. Praktik tersebut sudah berlangsung selama 15 tahun ke belakang.

Akhirnya, orang yang mencalonkan diri sudah mempunyai pikiran kalau biaya politik cukup mahal. Sehingga, mereka tidak fokus untuk membenahi kekurangan, tetapi mencari dana.

“Kira-kira ngamen nang endi (di mana) ya, supaya kepilih dadi (terpilih menjadi) DPR?' Siap masuk menjadi cengkeraman oligarki. Sejak 15 tahun itu oligarki mencengkeram dunia politik,” ujarnya.

Cak Imin pun mengakui partainya turut terjebak pada orientasi elektoral dan perolehan jumlah kursi. Dia juga melihat kader yang masih melakukan praktik politik uang.

“Pengurus PKB ini jangan sok kaya, padahal kamu miskin. Berpikir elektoral dengan sogokan, tetapi anda sebetulnya nyogoknya pas-pasan juga, ini juga harus diobati," jelasnya.