jatim.jpnn.com, SURABAYA -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut proses pergantian Kapolri dan Wakil Presiden RI merupakan kehendak Allah.

Hal itu diungkapkan Cak Imin saat Haul Triumvirat Ulama NU, Deklarator, Perintis, dan Pejuang PKB di halaman Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad Surabaya, Kamis (19/11) malam.

“Alhamdulillah Kapolrinya baru, atas kehendak Allah Kapolrinya baru. Wapresnya ganti, itu kehendak Allah menurut NU (Nahdlatul Ulama) itu,” kata Cak Imin saat sambutan.

Cak Imin mengaku heran karena antara Listyo Sigit Prabowo maupun Gibran Rakabuming Raka, tidak ada yang menggelar syukuran, karena pergantiannya atas kehendak Allah.

"Kok saya mendengar belum ada satupun yang syukuran, itu lho heran saya tuh. Belum ada satu yang syukuran itu, ya, enggak apa-apa syukuran kok dipekso (dipaksa)," ujarnya.

Menurutnya, pergantian Kapolri berkaitan dengan langkah Presiden Prabowo Subianto, yang berupaya menyelamatkan pengelolaan kekayaan negara melalui ‘Restrat Indonesia’.

"Pak Prabowo minta (pengelolaan kekayaan alam negara) 70 persen dikuasai negara, 30 persen dikuasai swasta supaya kekayaan tidak menumpuk ke 50 orang," ucapnya.