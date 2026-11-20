jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota DPR RI Ahmad Rizki Sadig mengecam penyebaran narasi palsu yang menyudutkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas. Dia mengajak seluruh kader PAN melawan hoaks tersebut dengan menyebarkan informasi positif mengenai kinerja Zulhas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Rizki menilai narasi yang beredar di media sosial itu sengaja dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk merusak reputasi dan kredibilitas Ketua Umum PAN tersebut.

Dia meyakini Zulhas, yang memiliki latar belakang pendidikan dan merupakan pimpinan partai politik, tidak mungkin melontarkan pernyataan kontraproduktif seperti yang beredar.

“Itu jelas tidak benar. Pak Zul tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Saya melihat, narasi-narasi tersebut sengaja dibuat dan disebar oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk menjatuhkan nama besar Pak Zul,” ucap Rizki dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11).

Ketua DPW PAN Jawa Timur itu menjelaskan narasi yang dimaksud berupa kutipan, 'rakyat terlalu banyak mengkritik, tapi isinya kosong, rakyat itu aib bagi pemerintah'.

Kutipan tersebut diunggah sejumlah akun media sosial dan dikaitkan dengan Zulhas sehingga menimbulkan kesan seolah-olah pernyataan itu benar-benar disampaikan oleh politikus tersebut.

“Konten manipulasi itu, tidak ada sumber pemberitaan yang valid. Itu kutipan palsu dengan mencatut nama Zulkifli Hasan, dan parahnya ini merupakan pola diinformasi yang sudah kerap didaur ulang untuk menyudutkan Pak Zul,” ucap Rizki.

Anggota Komisi XI DPR RI itu juga menduga penyebaran narasi tersebut bertujuan merusak semangat persatuan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.