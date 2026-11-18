jatim.jpnn.com, SURABAYA - Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Denny Indrayana menyampaikan tiga kriteria yang perlu dimiliki sosok calon pendamping Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Denny, kriteria pertama adalah etikabilitas atau kualitas etika yang baik. Sosok tersebut harus memiliki integritas dan tidak mudah dibeli.

"Kedua, intelektualitas, kapasitas keilmuannya harus mumpuni," kata Denny di Surabaya, Selasa (17/11).

Kriteria ketiga, lanjut dia, adalah akseptabilitas. Artinya, sosok tersebut dapat diterima oleh berbagai kalangan, termasuk oleh Presiden Prabowo sendiri.

Meski memaparkan tiga kriteria tersebut, Denny tidak menyebut nama tokoh yang dinilai memenuhi persyaratan untuk mendampingi Prabowo.

"Kalau pribadinya saya enggak menyebut. Kita bicara kriteria saja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani membacakan inti isi surat Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan mundur dari posisi Wapres RI.

Gibran pada Kamis (12/11) ini menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.