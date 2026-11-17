jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menurunkan bingkai foto Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI yang ada di kantornya, Senin (16/11).

Terlihat, awalnya foto Gibran tersebut bersanding dengan Presiden RI Prabowo Subianto, dan lambang Garuda Pancasila, menempel pada tembok kantor di DPRD Surabaya.

Lalu, Arif tampak menghadap dan bersikap hormat di depan foto Gibran. Selanjutnya, dia baru menurunkan bingkai tersebut dengan tetap mempertahankan gerakannya.

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Arif mengatakan sikap hormat saat menurunkan foto Gibran itu merupakan inisiatifnya. Hal tersebut merupakan bentuk terima kasih karena sudah menjadi wakil presiden.

“Itu sebagai bentuk terima kasih kami atas pengabdian Gibran selama ini mendampingi Pak Prabowo dalam melaksanakan agenda kebangsaan dan kerakyatan,” kata Arif saat dikonfirmasi.

Kader Partai Golkar itu menyebut telah memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran saat maju di tahun 2024. Dia pun tetap memberikan hormat saat menurunkan fotonya.

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“Karena dulu kami mendukung dengan kepala tegak, maka ketika Gibran berhenti sebagai Wakil Presiden kami menurunkan fotonya dengan dengan penuh kehormatan,” ujarnya.

Arif juga mengingat ketika sejumlah partai yang tergabung dalam tim pemenangan Prabowo-Gibran. Mereka pun berhasil membuat pasangan tersebut memperoleh pemilih terbanyak.