Perda Larangan Miras Jadi Sorotan, Ricke Mayumi Dorong Kesadaran Hukum Warga

jatim.jpnn.com, GRESIK - Anggota DPRD Gresik Ricke Mayumi mengajak masyarakat memahami aturan mengenai larangan peredaran minuman keras (miras) demi menjaga ketertiban dan kondusivitas lingkungan.

Ajakan tersebut disampaikan politikus Partai Gerindra itu saat menggelar Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) DPRD Gresik Tahap VII di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Minggu (15/11).

Dalam kegiatan tersebut, legislator yang akrab disapa Ricke itu menjelaskan ketentuan pelarangan peredaran miras telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2002.

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Menurut Ricke, sosialisasi regulasi tersebut penting agar masyarakat mengetahui sekaligus memahami aturan yang berlaku.

“Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya warga,” ujar Ricke.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Kebomas-Gresik itu menegaskan, keberadaan regulasi memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

“Pemerintah konsen terhadap berbagai gejolak dan dinamika masyarakat. Karena itu, regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat harus dipahami bersama,” jelasnya.

Ricke menambahkan, aturan mengenai larangan peredaran miras menjadi perhatian tersendiri karena berkaitan langsung dengan upaya menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif.