Gerindra Jatim Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres, Ini Alasannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPD Partai Gerindra Jawa Timur (Jatim) menyatakan dukungan penuh kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada sisa masa jabatan 2026-2029.

Dukungan tersebut muncul dari aspirasi kader di tingkat daerah. Dasco dinilai memiliki kemampuan menjembatani komunikasi politik dan menyatukan berbagai kepentingan di tengah dinamika pemerintahan.

Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim Bidang OKK Hidayat mengatakan, kader Gerindra di akar rumput melihat Dasco mampu memainkan peran politik secara efektif.

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"Kader Gerindra di akar rumput di Jawa Timur menilai bahwa peran-peran politik itu dimainkan secara efektif oleh Sufmi Dasco Ahmad, yang seringkali tampil memecah kebuntuan politik serta mencairkan kebekuan komunikasi elit politik," kata Hidayat dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11).

Menurut Hidayat, terdapat sejumlah pertimbangan yang mendasari dukungan terhadap Dasco. Salah satunya berkaitan dengan loyalitas serta kesinambungan kepemimpinan bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Dasco adalah kader inti yang mendampingi Prabowo dalam perjalanan partai dan pemerintahan. Stabilitas eksekutif-legislatif. Rekam jejak dan peran sebagai Wakil Ketua DPR RI dinilai membantu kelancaran program Asta Cita dan terbukti bisa merajut harmoni dalam bentuk narasi kebangsaan yang bisa diterima banyak pihak," jelasnya.

Selain itu, pengalaman Dasco membangun komunikasi lintas partai juga dianggap menjadi modal penting untuk menjaga soliditas koalisi pemerintahan.

"Kemampuan merajut koalisi. Pengalamannya menjalin komunikasi lintas partai dinilai penting untuk menjaga soliditas koalisi dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan," tambahnya.