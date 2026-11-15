Buku Marcus Mietzner Ungkap Percakapan Jokowi dan Menteri Golkar, Hasto Bereaksi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku terkejut membaca temuan peneliti politik Australia Marcus Mietzner dalam buku Ruling Indonesia: Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition yang terbit April 2026.

Hasto menyoroti bagian buku yang mengungkap adanya permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seorang menteri senior dari Partai Golkar untuk memperkecil selisih suara antara Golkar dan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019.

Menurut Hasto, temuan tersebut memperlihatkan dugaan upaya Jokowi melemahkan partai yang telah mengusungnya sebagai presiden.

"Rencana pengambilalihan PDI Perjuangan oleh Jokowi ternyata dilakukan dengan cara yang licik, tidak kesatria, yakni menusuk dari belakang dengan cara menberi fasilitas menteri-menteri dari Golkar untuk mengalahkan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 yang lalu. Ini tertulis dalam buku Ruling Indonesia: Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition karya Marcus Mietzner, terbit April 2026”, ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11).

Dia juga menilai isi buku tersebut memperkuat pandangannya bahwa kekuasaan menjadi kepentingan utama Jokowi.

“Apa yang ditulis oleh Marcus Meizner tsb menjadi bukti bahwa yang dipikirkan Jokowi hanya kekuasaan. Tidak heran mengapa sampai berbagai bentuk penyadapan pun dilakukan. Praktik menggunakan Golkar untuk menurunkan perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 adalah cara-cara kotor penggunaan kekuasaan”, kata Hasto.

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Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada 12 November 2026 dan viral beberapa hari terakhir.

Dalam kesempatan itu, Hasto menyebut dugaan pelemahan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 berkaitan dengan skenario pengambilalihan kepemimpinan partai dari Megawati Soekarnoputri.