PPP Targetkan Konsolidasi hingga Tingkat Ranting Tuntas Awal 2027, Siapkan Pemilu 2029

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menargetkan konsolidasi organisasi partai hingga tingkat ranting rampung pada awal 2027. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi tahapan verifikasi partai politik dan Pemilu 2029.

Target itu disampaikan Mardiono saat melakukan kunjungan konsolidasi PPP di Jawa Timur selama tiga hari, mulai dari Surabaya, Banyuwangi, hingga Situbondo. Salah satu agenda kunjungan tersebut ialah bertemu jajaran pengurus DPC PPP Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (14/11).

Mardiono mengatakan, penguatan organisasi terus dilakukan secara intensif di berbagai daerah. Konsolidasi tidak hanya menyasar pengurus tingkat wilayah dan cabang, tetapi juga diperluas hingga kecamatan, kelurahan, dan ranting.

Dia mengapresiasi langkah Ketua DPC PPP Banyuwangi Saiful Anam yang telah menuntaskan konsolidasi Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di seluruh wilayah Banyuwangi.

Saat ini, penguatan organisasi di daerah tersebut berlanjut pada pembentukan kepengurusan tingkat kelurahan atau ranting.

“Untuk Musancab sudah selesai di seluruh Banyuwangi, sekarang sedang dilanjutkan di tingkat kelurahan atau ranting. Ini akan terus kita laksanakan,” ujar Mardiono.

Menurut dia, konsolidasi selanjutnya juga akan menjangkau tingkat anak ranting yang mencakup lingkungan RW dan RT. Dengan demikian, struktur organisasi PPP diharapkan semakin kuat hingga lapisan masyarakat paling bawah.

Ketua DPC PPP Banyuwangi Saiful Anam menyatakan kesiapannya menjalankan arahan Ketua Umum untuk menuntaskan konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput.