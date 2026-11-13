SIKAP Jatim Buka Peluang Lahirnya Petani Milenial Lewat Pembelajaran di Sekolah

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat perhatian tim penilai nasional Innovative Government Award (IGA) 2026. Program tersebut dinilai menghadirkan inovasi pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan akademik dengan praktik produksi pangan, kepedulian lingkungan, hingga kewirausahaan.

Salah satu implementasi SIKAP ditinjau langsung oleh tim juri di SMKN 1 Grati, Kabupaten Pasuruan, Jumat (13/11). Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat pemanfaatan lahan dan fasilitas sekolah sebagai ruang belajar produktif melalui kegiatan perikanan, pertanian, perkebunan, hingga pengolahan dan pemasaran hasil pangan.

Tim penilai juga mengunjungi pameran produk SIKAP yang menampilkan berbagai hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta olahan karya murid. Beragam produk tersebut menjadi gambaran bagaimana potensi lokal dapat dikembangkan menjadi kegiatan pembelajaran sekaligus aktivitas produktif bernilai tambah.

Pameran di SMKN 1 Grati itu hanya mewakili sebagian dari praktik SIKAP yang dikembangkan SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur.

Tim penilai dipimpin Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Prof. Diah Natalisa, MBA, bersama perwakilan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Mila Darmila, S.Sos. Hadir pula perwakilan BRIDA Jawa Timur, jajaran Dinas Pendidikan Jatim, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan, serta sejumlah kepala sekolah dan pemangku kepentingan.

Prof. Diah mengapresiasi upaya Jawa Timur dalam mengembangkan inovasi, termasuk melalui program SIKAP yang memberikan manfaat nyata bagi proses pembelajaran.

“Pertama tentu apresiasi yang begitu tinggi kepada Provinsi Jawa Timur yang sepanjang yang saya pahami sudah menjadi pionir. Jadi gudangnya inovasi di Jawa Timur,” ungkapnya.

Menurutnya, penilaian lapangan menjadi kesempatan bagi tim juri untuk melihat secara langsung implementasi inovasi sekaligus manfaat yang dihasilkan. Praktik baik yang dikembangkan melalui SIKAP juga dinilai memiliki peluang untuk direplikasi di daerah lain.