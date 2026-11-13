PPP Jatim Makin Solid, Mardiono Sebut Siap Hadapi Verifikasi Pemilu 2029

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengapresiasi kekompakan jajaran pengurus PPP Jawa Timur. Dia menilai konsolidasi organisasi di wilayah tersebut berjalan baik hingga tingkat cabang dan anak cabang.

Apresiasi itu disampaikan Mardiono saat menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW PPP Jawa Timur di Surabaya, Jumat (13/11).

Menurut Mardiono, pelaksanaan Muskerwil menjadi bagian penting dalam proses konsolidasi partai. Forum tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi organisasi, pematangan program, serta penyusunan strategi politik yang nantinya disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

"Muskerwil pertama ini merupakan rangkaian proses konsolidasi se-Jawa Timur. Sebelumnya, Jawa Timur sudah melaksanakan Muswil, Muscab, dan Musancab. Ini adalah rangkaian konsolidasi yang harus dijalankan," ujar Mardiono.

Dia menyebut kondisi internal PPP Jawa Timur saat ini semakin solid. Aktivitas kader juga terus berjalan melalui berbagai kerja elektoral sebagai bagian dari persiapan menghadapi kontestasi politik mendatang.

"Alhamdulillah sekarang di Provinsi Jawa Timur solid semua, kompak, dan tiada hari tanpa kerja-kerja elektoral. Saya selalu mengikuti perkembangan PPP di Jawa Timur dan Pak Ketua selalu melaporkan," katanya.

Mardiono juga mengungkapkan, PPP Jawa Timur telah mempersiapkan diri menghadapi tahapan verifikasi partai politik sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Pemilu 2029.

Menurutnya, kesiapan organisasi yang terus dibangun menjadi modal penting dalam menghadapi seluruh tahapan pemilu, mulai dari verifikasi, pendaftaran partai politik peserta pemilu, hingga pencalonan anggota legislatif.