DPRD Gresik Jamin Warga Tetap Bisa Berobat Gratis Meski Data PBI Berubah

jatim.jpnn.com, GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC). Komitmen tersebut tetap dijalankan meski kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah itu tengah terdampak perubahan data dari pemerintah pusat.

Selama beberapa tahun terakhir, Kabupaten Gresik telah menyandang status UHC yang menjamin seluruh warganya terdaftar sebagai peserta JKN. Pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu ditanggung melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten Gresik.

Namun, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh pemerintah pusat berdampak pada perubahan status kepesertaan puluhan ribu warga. Pergeseran kategori desil kesejahteraan menyebabkan sebagian masyarakat tidak lagi tercatat sebagai penerima PBI JKN yang dibiayai APBN.

Tercatat sebanyak 28 ribu warga Gresik terhapus dari daftar penerima PBI JKN APBN karena status kesejahteraannya bergeser dari desil 1–5 menjadi desil 6–10. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.800 orang telah dialihkan ke pembiayaan APBD Gresik. Sementara itu, 11.200 warga lainnya masih dalam proses akomodasi.

Menyikapi perubahan tersebut, DPRD bersama pemerintah kabupaten sepakat memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan gratis sepanjang 2026. Skema tersebut menjadi langkah sementara sembari proses pendaftaran ulang kepesertaan JKN dilakukan.

Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir menegaskan, masyarakat tetap dapat berobat dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) ke fasilitas kesehatan.

"Prinsipnya seluruh warga Gresik tetap harus bisa berobat gratis, masyarakat cukup membawa KTP saat datang ke fasilitas kesehatan sembari kepesertaannya kami daftarkan kembali, tentu dengan tetap mengikuti alur sistem rujukan berjenjang dari BPJS Kesehatan," tutur Syahrul beberapa waktu lalu.

Untuk menjaga keberlanjutan program tersebut pada 2027, DPRD bersama Pemkab Gresik menyiapkan anggaran Rp 108 miliar dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027. Dana itu dialokasikan untuk membiayai premi seluruh peserta PBI JKN.