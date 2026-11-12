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JPNN.com Jatim Politik Didik Prasetiyono: Indonesia Lebih Besar dari Kepentingan Keluarga dan Kelompok Politik

Didik Prasetiyono: Indonesia Lebih Besar dari Kepentingan Keluarga dan Kelompok Politik

Kamis, 12 November 2026 – 16:10 WIB
Didik Prasetiyono: Indonesia Lebih Besar dari Kepentingan Keluarga dan Kelompok Politik - JPNN.com Jatim
Didik Prasetiyono menyoroti dinamika politik nasional dan mengingatkan pentingnya konstitusi, etika, kesetiaan, serta komunikasi dalam menjaga kepercayaan politik. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SEOUL - Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Didik Prasetiyono menilai dinamika politik nasional yang berkembang cepat menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak, terutama terkait kekuasaan, komunikasi, kesetiaan, dan etika politik.

Didik mengaku terkejut melihat perkembangan politik yang berujung pada pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, berbagai perubahan tersebut merupakan fakta politik yang harus diterima dengan tetap menjadikan konstitusi sebagai pedoman.

Pernyataan itu disampaikan Didik saat dihubungi dari Seoul, Korea Selatan, Kamis (12/11). Dia tengah mengikuti Korea Visiting Program yang diselenggarakan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Jerman bersama Korea Local Information Research & Development Institute (KLID).

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"Terus terang, seluruh masyarakat mestinya cukup terkejut melihat proses politik yang berlangsung begitu cepat. Dalam waktu relatif singkat, kita menyaksikan perubahan besar dalam konstelasi politik nasional. Tetapi ini fakta politik yang harus diterima. Selanjutnya, semua harus kembali kepada konstitusi sebagai pegangan bersama," ujar Didik.

Dia juga menyoroti dukungan terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang disebut berasal dari 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Dukungan tersebut, menurut Didik, turut melibatkan anggota partai-partai yang sebelumnya berada dalam barisan pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Didik menilai perubahan sikap sejumlah anggota DPR tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dalam peta politik nasional.

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"Ini yang menarik untuk dicermati. Mereka yang dahulu berada dalam satu barisan politik ternyata sekarang bisa mengambil sikap berbeda. Dukungan anggota dari seluruh fraksi, termasuk partai-partai pengusung Prabowo–Gibran, menunjukkan bahwa lanskap politik nasional memang telah berubah. Dan perubahan itu merupakan konsekuensi politik yang harus bisa diterima," katanya.

Menurut Didik, dukungan politik bukan sesuatu yang bersifat permanen. Pergeseran sikap dan konfigurasi kekuatan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sekaligus menuntut pentingnya komunikasi dan kepercayaan antarpihak.

Didik Prasetiyono menyoroti dinamika politik nasional dan mengingatkan pentingnya konstitusi, etika, kesetiaan, serta komunikasi dalam menjaga kepercayaan polit
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TAGS   Didik Prasetiyono dinamika politik nasional Gibran Rakabuming Raka pengunduran diri gibran Joko Widodo PDI Perjuangan Jatim

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