DPRD Gresik Dorong Konektivitas Bawean, Akses Medis dan Logistik Jadi Perhatian

jatim.jpnn.com, GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik mendorong percepatan pemenuhan fasilitas transportasi di Pulau Bawean. Penguatan konektivitas jalur laut dan udara dinilai penting untuk menunjang mobilitas warga, pemerataan pembangunan, hingga akses pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.

Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir menegaskan, masyarakat Bawean memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan transportasi yang aman dan layak.

"Kami di jajaran pimpinan DPRD Gresik sangat mendukung percepatan penyediaan sarana transportasi yang andal di Pulau Bawean ini, karena seluruh warga kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan aksesibilitas perhubungan yang aman, laik, dan membahagiakan," kata Syahrul di Gedung DPRD Gresik beberapa waktu lalu.

Menurut dia, penyediaan armada kapal yang laik serta pembenahan fasilitas pelabuhan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi masyarakat.

"Penyediaan armada kapal yang laik serta pembenahan fasilitas pelabuhan merupakan bentuk pelayanan terbaik bagi publik, sehingga konektivitas antarwilayah tetap berjalan lancar dan aktivitas perekonomian warga Bawean semakin bergairah," ujarnya.

Penguatan infrastruktur perhubungan tersebut mencakup peningkatan keandalan Pelabuhan Sangkapura dan Pelabuhan Batu Guluk, penambahan frekuensi pelayaran kapal penyeberangan, serta optimalisasi operasional Bandara Harun Thohir.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi kebutuhan pokok, menekan biaya logistik, serta mempermudah proses rujukan medis darurat dari Bawean menuju rumah sakit di daratan Gresik.

Selain itu, kesiapan armada berkapasitas besar dan koordinasi dengan penyedia jasa pelayaran menjadi perhatian untuk mengantisipasi kendala cuaca ekstrem serta gelombang tinggi.